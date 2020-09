Écoles fermées : dans quelles conditions les parents pourront-ils bénéficier du chômage partiel ?

Pour soulager les parents d'élèves dont l'école a fermé, le gouvernement a reconduit le dispositif de chômage partiel. Des aides rétroactives au 1er septembre pour un seul parent par foyer. Du chômage partiel pour les salariés du privé, des indemnités journalières pour les indépendants, et des autorisations d'absence pour les fonctionnaires. Des mesures applicables uniquement s'il est impossible de télétravailler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.