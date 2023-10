Écoles infestées : faut-il vraiment avoir peur des punaises de lit ?

École ouverte ou couloir vide, la présence de punaise de lit dans le Lycée Elisa Lemonnier, l'a obligé à calfeutrer les locaux de son CDI et quatorze salles de classe. Le bilan d'une inspection complète qui laisserait pourtant 60 salles de classe accessibles. Mais une majorité de professeurs et d'élèves ont aujourd'hui refusé de reprendre les cours. Car dans l'attente d'intervention de l'entreprise de désinfection, les parents d'élèves réclament plus de précautions. Sur 60 000 établissements, quatre à Paris et cinq en régions restent ouverts après des infections limitées. Sept autres en revanche ont dû être fermés, au moins temporairement, comme dans cette petite école maternelle de Villefranche-sur-Saône où la désinfection se fait par étape. L'action repose aussi sur la vigilance des parents, une mère se plie donc aux consignes et place chaque jour au congélateur les vêtements de sa fille. Pour deux punaises de lit retrouvées à la fac de droit d'Aix-en-Provence, les étudiants ont retrouvé quelques habitudes héritées du Covid, les cours en distanciel. Retour à la normale, prévu lundi 9 octobre. TF1 | Reportage F. Leenknegt, D. Mourgues, P. Gelly