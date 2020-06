Écoles : la fin de distanciation physique obligatoire

Le grand déconfinement à l'école a commencé ce mercredi. Jean-Michel Blanquer a annoncé que toutes les classes élémentaires et les maternelles, sans exception, pourront accueillir la totalité des élèves. Les règles de distanciation physique sont désormais facultatives de la petite section jusqu'au CM2. Au collège, si les classes ne sont pas assez grandes, le masque suffira.