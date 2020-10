Écoles : la reprise des cours en question

Bien que leurs progénitures soient encore en vacances, il est impossible pour de nombreux parents de ne pas penser à la rentrée et à toutes ses incertitudes. Le jonglage entre le télétravail et les devoirs des enfants inquiète la plupart d'entre eux. La majorité des parents trouve qu'il est difficile de s'improviser professeur. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour la rentrée ? Laisser les écoles primaires ouvertes semble être la solution privilégiée par le gouvernement. Une solution qui ne pose pas de problème aux pédiatres même si le port du masque est imposé dès l'âge de six ans. Toutefois, ils rappellent qu'il est très difficile pour les jeunes enfants de le porter toute une journée. Ainsi, ils recommandent un renforcement des mesures existantes, notamment sur l'aération des salles de cours et le non-mixage des classes en particulier à la cantine. La question est plus complexe pour les collèges, les lycées et les universités. Certains infectiologues demandent que leur rentrée soit repoussée d'au moins quinze jours. De nombreux clusters se forment, en effet, dans ces tranches d'âge. Ces foyers épidémiques risquent de s'entretenir et de passer aux personnes âgées. De leur côté, les syndicats d'enseignants proposent une solution intermédiaire. Elle consiste à accueillir les élèves en demi-groupe. Un scénario imaginé par le ministère de l'Éducation nationale dès cet été, mais qui n'a pas été mise en place depuis.