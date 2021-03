Écoles : les fermetures de classes se multiplient

Classe fermée parce qu’un élève vient d’être testé positif au Covid. Ce lundi matin, Maryse Vanesse, directrice de l’école élémentaire Georges Brassens à Sailly-Labourse du Pas-de-Calais, doit donc réagir vite. “C’est assez stressant, et puis on essaie de faire au maximum”, précise-t-elle, en s’assurant notamment que les enfants restent confinés dans leur salle. Ils attendent que leur père ou leur mère arrive. Mais devant l’entrée, nous découvrons d’autres parents qui affluent à leur tour. Pas directement concernés mais tout aussi inquiets. Sur les onze classes de l’établissement, cinq ont dû fermer comme l’exige la nouvelle règle pour éviter la propagation du virus. Depuis ce lundi, de la maternelle au lycée, dans les 19 départements confinés, lorsqu’un seul élève est testé positif au Covid-19, il est isolé dix jours minimum et sa classe fermée pendant sept jours. Il n’est pas simple de s’y retrouver. Dans une école CE2B parisienne, un tiers des classes vient de fermer. Certes, la directrice a prévenu les familles par mail ce week-end, mais l’organisation pour les parents demeure délicate. L’un des parents peut bénéficier d’un arrêt de travail s’il y a un justificatif de l’école. Et cela risque d’être utile , des milliers de fermetures de classes sont à prévoir dans les prochains jours.