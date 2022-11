Écoles, mairies, administrations : comment chauffer les bâtiments publics

À Limoges, par exemple, le chauffage n’a pas été allumé assez tôt dans une école. On ressentait à peine 15 degrés lundi matin dans leur classe, 17 ce mardi. Les deux enseignantes n’en reviennent toujours pas. Et c’est une situation à laquelle les enfants n’étaient pas vraiment préparés. “J’avais froid partout mais j’arrive quand même à me concentrer. Mais c’est très dur”, nous confie une élève. Et faute d’information, certains parents cherchent à comprendre. Économie ou pas, la ville assure, de son côté, avoir remis le chauffage dans les écoles dès vendredi. Mais pas partout, selon cette professeure. Au-delà de la polémique, la collectivité pointe surtout du doigt la mauvaise qualité énergétique de ces bâtiments. Une école en travaux fait partie d’un programme ambitieux de rénovation à long terme. Si le bâti est une priorité, pour Michaël Kisvel, un chauffagiste, il y a une règle élémentaire à respecter si l’on veut baisser son chauffage dans certaines conditions tout en faisant des économies. Un conseil que ne devrait pas manquer d’appliquer toutes les écoles alors que se profile un week-end de trois à l’occasion du 11 novembre. TF1 | Reportage C. Parèdès, E. Sarre