Écoles maternelles : un projet de loi sème la confusion

Le gouvernement a-t-il vraiment l'intention de faire disparaître purement et simplement les écoles maternelles ? Une rumeur évoquant un tel projet court depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Bien qu'infondée, elle a semé la confusion. Certains parents d'élèves l'ont pris au sérieux et n'emmènent plus leurs enfants à l'école, en signe de protestation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.