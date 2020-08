Écoles : une facture salée pour la rentrée

L’allocation de rentrée scolaire a été versée ce mardi 18 août. Plus de trois millions de familles devront en bénéficier. Exceptionnellement cette année, l’aide a été majorée de 100 euros par enfant. Elle devrait aider les foyers modestes à financer la rentrée. Cette année, les tarifs des fournitures scolaires ont en effet augmenté. Pour un enfant de sixième par exemple, la rentrée 2020 coûtera en moyenne 197 euros, soit une hausse de 1% par rapport à l’an dernier, selon l’organisme Famille de France. Dans les supermarchés, certains parents dénoncent des listes qui s’allongent d’année en année. D’autres ont tenu à s’équiper pour d’éventuels cours à distance. Ces dépenses inattendues participent à la flambée des factures. La Confédération syndicale des familles estime qu’elles devraient bondir de près de 6% en un. A noter qu’une autre dépense nouvelle vient s’ajouter au budget de la rentrée. Il s’agit de l’achat de masques pour les élèves de onze ans et plus. Son coût est évalué à 20 euros par mois et par enfant. Les établissements scolaires ne fournissant pas le masque, certaines mairies ont prévu d’en distribuer gratuitement aux familles les plus modestes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.