Écoles : une réouverture essentielle pour certaines familles

En Seine-Saint-Denis, le confinement est difficilement supportable dans des logements exigus. Certains parents sont dépassés par l'école à la maison. Dans les 14 m² du studio qu'il partage avec sa mère et son petit-frère, Anes, élève en CE2, tente tant bien que mal de se concentrer. Dans le deux-pièces voisin, les trois garçons de Diana tentent, eux aussi, de rester à niveau. Pour tous, le retour à l'école sera le bienvenu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.