Écologie : le programme des autres listes

Il est l'incarnation de la ruralité. Sans surprise, Jean Lassalle fait campagne auprès des agriculteurs. Il promet une Europe avec moins de normes et un nouveau modèle agricole. "Nous, nous proposons de revenir à l'exploitation agricole traditionnelle, un peu d'élevage, un peu de pollution végétale, mais à dimension humaine pour que une famille puisse y gagner sa vie", déclare-t-il.A ses côtés, numéro 3 sur la liste Alliance Rurale, Willy Schraen, le patron des chasseurs. À l'opposé, Yann Wehrling porte une liste écologiste mais "modérée", insiste-t-il. Comme lui, une dizaine de listes se revendiquent écologistes pour ces européennes. Le candidat veut se différencier en prenant une écologie positive, réaliste. "Aujourd'hui, il faut entendre qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de faire la transition écologique, il faut y aller mollo. L'écologie telle que moi je la vois, c'est une écologie qui félicite les efforts qui ont été faits, mais qui ne pousse pas les gens à faire l'impossible", dit-il. Une écologie ni de droite ni de gauche, c'est aussi le message porté par Jean-Marc Governatori. Lui parcourt la France en train pour faire campagne. "Le train est un moyen de transport extraordinaire. D'une part, c'est le plus écolo. Ensuite, contrairement à ce que pensent les gens, 82% des trains arrivent à l'heure. Si les politiques faisaient 82% des choses très bien, ce serait génial. Ce n'est pas le cas", s'exprime la tête de liste "Écologie au centre". TF1 | Reportage M. Guénégan, L. Attal et Q. Trigodet