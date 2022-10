Économie d’énergie : comment faire chez vous ?

Cette année plus que jamais, notre meilleur allié pour l'hiver est la couette accompagnée pour les plus frileux d'une couverture ou deux. Désormais, le radiateur installé dans la chambre ne doit pas dépasser les 17°C. Dans les autres pièces de votre appartement ou de votre maison, cette fois, le thermostat ne doit pas dépasser les 19°C pour ainsi soulager les réseaux électriques et éviter les coupures. Il va donc falloir s'habituer à porter un pull chez soi sans oublier d'autres réflexes désormais bien connus. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin et attaquons maintenant au gaspillage d'énergie, avec l'aide d'uns spécialiste de la question, Pascal Housset, chauffagiste. Dans son viseur, l'un des postes de la maison les plus gourmands en électricité : le ballon d'eau chaude. Il diminue simplement la température de stockage de l'appareil à 50 à 55°C. L'opération ne dure que trois minutes. Ces gestes permettent d'économiser jusqu'à 20% d'électricité à condition de bien isoler son domicile. Cela vaut pour les fenêtres ainsi que la porte d'entrée de votre maison ou de votre appartement où il suffit d'installer un coussin par exemple pour éviter l'air froid d'entrer chez vous et à l'air chaud d'aller à l'extérieur. Dernier réflexe, pendant les jours les plus froids, penser à fermer les rideaux pour garder la chaleur avant de partir sans oublier d'éteindre la lumière. TF1 | Reportage C. Diwo, T. Rolnik, P. Corrieu