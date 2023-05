Économie d’énergie : des milliers de bâtiments publics à rénover

Du sol au plafond, en passant par les mûres et fenêtres, dans une école de Brest, la liste des travaux est très longue. Comme beaucoup d’écoles en France, celle-ci date des années 70 et est devenue une passoire thermique. La facture d’énergie s’élève à 20 000 euros chaque année. Au total en France, parmi les 49 000 écoles élémentaires, 60% auraient besoin d’être rénovées. À quelques kilomètres, une commune est aussi concernée. Mais avant cela, il y a un autre chantier, et pas des moindres, celui de la mairie. Il s’agit d’un bâtiment en pierre du XVIIè siècle. “On sent l’air qui vient au niveau des portes, les mûres sont très très froides”, a expliqué une employée. Le coût estimé des travaux est de 210 000 euros, une somme importante pour la petite commune de 650 habitants. “Les travaux ne pourront pas être faits sans subvention. Le dossier serait vite refermé”, s’est confié Joël Cann, maire du Tréhou (Finistère). Ces travaux permettraient d'alléger les factures énergétiques de 4 000 à 2 500 euros par an. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Jeunemaitre, J. Daniel