Économie d'énergie : les solutions des villes pour Noël

C'est l'un des marchés les plus connus du pays. Cette année 2022, à Colmar, il n'y a pas de chauffage sur le marché de Noël. Les commerçants sont en colère. Pour le maire de Colmar, il s'agit de faire des économies d'énergie. Autre différence notoire : le marché ouvrira plus tard, à onze heures au lieu de dix heures, et fermera plus tôt, à 21 heures au lieu de 22 heures. Le but est d'économiser les 32 000 euros que coûte le chauffage de ces chalets, soit 126 000 kWh. À Nogent-le-Rotrou, dans le Perche, la décision est prise. Il y aura moins d'illuminations à Noël. Il y aura moins de rues éclairées, mais plus d’animations en ville. Les habitants comprennent la situation. Pour ce gérant de café, le constat est le même. Nogent-le-Rotrou, Colmar ... d'autres municipalités devraient prendre des décisions aussi radicales dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage J. Chubiulleau, P. Vogel, V. Gauquelin