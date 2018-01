Économies d'énergie : comment peut-on réduire sa facture avec des gestes simples ?

Dans notre reportage, vous allez découvrir, une fois encore, que des gestes très simples peuvent contribuer modestement à sauver la planète. Nous avons en effet suivi quelques-unes des cinq mille familles qui, depuis le mois de décembre 2017, se sont lancées un défi consistant à économiser l'énergie. En 2017, près de neuf mille familles françaises ont permis d'économiser plus de six millions de kilowatters, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de quatre cents maisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.