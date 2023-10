Économies d'énergie : de nouveaux efforts cet hiver

En un an, notre consommation de gaz et d'électricité a déjà baissé de 12%. Et plusieurs secteurs ont particulièrement fait des efforts. Pour les collectivités par exemple, depuis un an, les 21 communes de la métropole de Clermont-Ferrand éteignent chaque nuit l'éclairage public de minuit à six heures du matin. Dans les grandes surfaces, l'installation de Led, de congélateurs plus performants a permis de baisser de 40% la facture annuelle. Mais le ministère de la Transition énergétique annonce vouloir aller plus loin, à l'approche de l'hiver. D'abord, les 120 plus grandes entreprises françaises vont devoir rendre des comptes sur leurs efforts de baisse de consommation. Côté éclairage, les entreprises du tertiaire et les commerçants auront l'obligation ces prochains mois de respecter un arrêté. On doit allumer bureaux et vitrines une heure maximum avant l'ouverture et éteindre au plus tard une heure après la fermeture. Il faut respecter ces mesures sous peine d'amende. Quant aux particuliers, le gouvernement lance un "plan thermostats" qui leur permettra d'avoir jusqu'à 80% de réduction de leur consommation d'énergie sur l'achat de certains modèles connectés. Mais l'investissement dans la bonne isolation de maison constitue aussi un nouveau plan de sobriété pour continuer de réduire la facture et de faire baisser davantage nos émissions de gaz à effet de serre. TF1 | Reportage T. Leproux, T. Vartanian, A. Hanout