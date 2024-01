Économies d'énergie : la thérapie de choc des hôpitaux

Comment reconnaît-on un hôpital qui fait des économies d'énergie ? Déjà, à l'accueil, les employés portent des doudounes aux couleurs du centre hospitalier. La température est strictement limitée à 19 degrés dans les bureaux. On rencontre des électriciens sur un vaste chantier. Installés à la place des anciens halogènes, des panneaux LED qui consomment deux fois moins d'électricité. L'objectif est de réduire la consommation d'énergie de 10 % en un an. À l’hôpital, certaines dépenses sont incompressibles, à commencer par celles liées aux 18 blocs opératoires qui consomment 40 % de l'électricité de l'hôpital. Du côté gaz, le chauffage des 1 850 chambres, il est impossible de rogner. Pas plus de 22 degrés, 250 sondes sont installées partout pour contrôler la température et optimiser la production de la chaufferie centrale. Malgré tous ces efforts, la facture de cet hiver 2024 risque encore de peser lourd dans le bilan financier. Dernière grande consommatrice d'énergie, la lingerie. Tout le linge de l'hôpital est lavé dans la blanchisserie, à la vapeur. Plus 65 000 euros en 2023, un coût répercuté sur l'hôpital avec des achats de matériels en moins, des investissements repoussés et peut-être moins d'embauche. TF1 | Reportage J. de Francqueville, E. Fourny.