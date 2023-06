Économies d'énergie : les efforts ont payé !

Les nageurs pourraient rester des heures dans ces conditions : du soleil et une eau revenue à 28 °C. C'est la température habituelle, sauf l'hiver dernier, où elle a été abaissée de 2 °C. Au nom de la sobriété énergétique, il fallait serrer les dents. En baissant le chauffage dans les piscines, les gymnases et les bâtiments publics, en réduisant les heures d'ouverture de certains d'entre eux et en profitant aussi d'un hiver doux, la mairie assure avoir réduit de 15 % sa consommation d'énergie. D'après Albain Kieffer, chef du service "Génie climatique et gestion de l'énergie" de la ville de Reims (Marne), "l'objet, c'est d'aller chercher tout le gaspillage. Donc, aller réduire les plages de températures là où surchauffer, adapter les températures de chauffage aux besoins des bâtiments et des occupants. Dans une salle de sport, par exemple, on va réduire les températures quand on fait du futsal. Par contre, quand on fait de la gymnastique, on va peut-être maintenir un niveau de température un peu plus élevé". Un autre exemple, celui d'une bibliothèque. Avant, elle était chauffée tous les jours, y compris le lundi, jour de fermeture au public. Cet hiver, le chauffage a été coupé ce jour-là. Les employés, quand ils y passaient, devaient mettre un pull. "Ça n'a pas réduit fondamentalement le confort des agents. Avant, sans être laxiste, on ne se posait pas la question de la sobriété énergétique. Le bâtiment est occupé, on le chauffait", a expliqué Albain Kieffer. Selon la mairie, 400 000 euros ont été économisés cet hiver, grâce à un plan qui devrait être renouvelé l'année prochaine. Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? "C'est toute la question qu'on peut se poser. On a été peut-être dans un système d'abondance. Cette prise de conscience, on l'avait depuis des années. Je crois qu'on a été dans une habitude. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience de la part des élus, mais aussi de la part de l'ensemble de la population", a répondu Arnaud Robinet, maire (Horizons). Pour le plus long terme, il mise aussi sur la rénovation thermique des bâtiments. TF1 | Reportage B. Augey, R. Reverdy, G. Sellem