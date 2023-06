Économies d'énergie : pas de clim' en dessous de 26°C !

Chez l'entreprise Castalie, tout est déjà prêt. C'est 26 degrés pour la climatisation et pas un degré de moins. Ils sont passés de 24 à 26 degrés. C'est justement ce que souhaite imposer le gouvernement cet été 2023. Deux degrés de plus dans les bureaux, les salariés l'ont-ils remarqué ? Mais vous, seriez-vous prêt à vivre un été avec 26 degrés à l'intérieur des entreprises, des transports et des commerces ? Pour Abderrahim Lalhou, gérant du magasin "Une Autre Femme", rester au-dessus des 26 degrés risque de lui faire perdre les clients. Il avait déjà l'obligation de fermer la porte de sa boutique, lorsque la climatisation était allumée. Même son de cloche pour une boulangerie, 22 degrés. Le gouvernement souhaite aussi limiter la climatisation dans les transports. Mais 26 degrés dans un métro ou un TGV, est ce vraiment supportable ? Il n'y a pas de réglementation prévue en revanche pour la climatisation de votre logement ou de votre voiture. Il est simplement recommandé cet été 2023, de rester, là encore, au-dessus de 26 degrés. TF1 | Reportage V. Dépret, G. Charnay, F. de Juvigny