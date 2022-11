Économies d'énergie : quand les grandes villes éteignent la lumière

À minuit précise, plusieurs secteurs de Clermont-Ferrand se retrouvent dans le noir total. Si l’éclairage public est maintenu dans le centre-ville, la majeure partie, en zones essentiellement résidentielles, est concernée. Nous avons demandé à Frédéric, habitant de l’un de ces quartiers, de conduire dans ces nouvelles conditions, à l’aide de ses phares uniquement. Il faut s'y habituer. Même si, de minuit à six heures du matin, une grande partie de la ville est endormie, la nuit noire suscite question et appréhension. Face à la crise actuelle du prix de l’énergie, conjuguée aux soucis écologiques, Maria la boulangère aurait préféré une mesure, peut-être moins radicale. Avec cette initiative, la municipalité de Clermont-Ferrand espère économiser 300 000 euros, mais souhaite aussi rassurer ses habitants. Sur plus de 19 000 points lumineux à Clermont-Ferrand, 5 000 ont déjà été équipés en ampoules LED, moins énergivores. Et 3 000 autres devraient être installés pour poursuivre ce plan de sobriété. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive