Économies : la santé en ligne de mire ?

À chaque printemps, c'est la même pathologie, la même ordonnance et la même dépense incontournable pour cette dame interviewée. À partir du dimanche 31 mars, elle devra payer plus cher son traitement. Jusqu'ici, chaque boîte lui coûtait 50 centimes, de sa poche, ce sera désormais un euro. Et pour limiter les dépenses de la Sécurité sociale, le reste à charge pourrait encore grimper, sans en connaître le montant. Quelques euros en plus, qui risquent de peser sur des budgets déjà serrés. À la clé, plusieurs centaines de millions d'euros d'économies. Le gouvernement s'attaque aussi au transport sanitaire, qui coûte cinq milliards et demi d'euros à l'assurance-maladie. À la fin du mois, le reste à charge passera de deux à quatre euros par trajet. Les associations de patients redoutent que le gouvernement aille encore plus loin. L'autre piste du gouvernement serait de fixer les remboursements selon les revenus des malades. Plus le patient est aisé, moins il serait remboursé, avec un risque, selon certains médecins, de déséquilibrer tout le système de solidarité. La dernière piste serait de traquer les arrêts-maladies, encore trop nombreux, et trop coûteux pour le gouvernement. TF1 | Reportage J. Maviert, G. Parrot