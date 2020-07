Économies : les priorités

L'emploi est le premier chantier du nouveau gouvernement. La crise sanitaire a balayé les projets d'embauche dans les entreprises françaises. 700 000 jeunes sont concernés. Un grand plan d'aide doit être annoncé courant juillet pour aider les jeunes et sauvegarder l'emploi dans les entreprises en difficulté. Autres dossiers prioritaires, le déficit public qui a explosé avec les dépenses liées au Covid, mais aussi la réforme des retraites.