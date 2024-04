Économique et écologique : l’eau filtrée s'invite à table

Dans la famille Ayache, on ne jure plus que par l’eau filtrée. Kamel et Safia ont fait le calcul. Il y a encore un an, les bouteilles d’eau qu’ils achetaient au supermarché leur coûtaient 216 euros par an, bien plus que les 72 euros qu’ils dépensent aujourd’hui pour les filtres jetables de leur carafe. Regardons dans le détail et comparons. L’eau en bouteille vous coûte en moyenne 37 centimes par litre. C’est la plus chère. L’eau filtrée, huit centimes par litre. Et très loin derrière la moins chère, l’eau du robinet. Avec l’inflation, les Français cherchent à faire des économies et se tournent de plus en plus vers l’eau filtrée. Les enseignes l’ont bien compris, il n’y a jamais eu autant de choix dans les rayons. L’eau filtrée, même le milieu de la restauration s’y met. Une chaîne de salons de thé a fait installer des fontaines filtrantes dans tous ses établissements. L’installation et l’abonnement leur coûtent 180 euros par mois et par restaurant. TF1 | Reportage N. Robertson, C. Abel, A. Ifergane