Économiser l'eau : ces entreprises qui montrent l'exemple

Partout dans l’Hexagone, avec la raréfaction de l’eau potable, l’industrie se réinvente. Dans le puits de Dôme, cette entreprise d’eau embouteille s'attelle , depuis cinq ans, à supprimer l’eau du nettoyage de ses bouteilles. “Avant, on retournait les bouteilles et on envoyait de l’eau à l’intérieur avant de la remplir. Aujourd’hui, on insuffle un peu d’air pour remuer éventuellement ce qu’on pouvait retrouver dans la bouteille et une autre partie qui aspire l’air” rapporta Emmanuel Gerardin. Une partie de l’usine, seulement, est équipée de ce système, mais déjà, l’entreprise estime avoir économisé 360 millions de litres. De l’eau qu’elle n’a pas eu à prélever dans le milieu naturel. Deuxième enjeu majeur, filtrer et réutiliser l’eau qui sert au nettoyage des machines. Le coût des travaux est de 30 millions d'euros. Et à l’écologie s’ajoute un intérêt économique. Cette blanchisserie a investi 5 millions d’euros en 2014, dans un circuit de réutilisation de l’eau de prélavage. Résultat, l’entreprise a réduit de 75 % sa quantité d’eau utilisée, et d’autant sa facture de gaz nécessaire pour chauffer l’eau. Seule limite, elle doit encore en partie être changée, car les machines ne sont pas capables de filtrer tous les résidus. Depuis 2021, 28 entreprises du département se sont engagées à réduire leur consommation en eau. Les prélèvements ont baissé de 30 % depuis 2009. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive