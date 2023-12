Écosse : à bord du train de Harry Potter

Entre lac immense et littoral escarpé, le nord de l'Écosse, appelé Highlands, attire les touristes du monde entier. Ces paysages sauvages se découvrent au rythme du train, à bord des plus belles lignes du monde. Même si vous n’y êtes jamais allés, ce viaduc vous rappellera peut-être quelque chose. À bord du Poudlard Express, Harry Potter l'emprunte chaque année pour rejoindre l'école des sorciers, à moins qu’il ne le survole en voiture volante après avoir raté son train. C’est ce qui a mené cette voyageuse française dans les lieux. Pour prendre la mesure de sa taille, 30 mètres de haut, il faut se balader à côté, quitte à braver les éléments. Un temps qui ne fait fuir les Écossais, venus avant tout par amour des paysages. Un spectacle au cœur d’une nature préservée, qu'apprécie ce passager régulier du train “Scotrail”. Ce conducteur retraité, Duncan Mac Keillig, dont c'était le bureau pendant 42 ans, continue à s'émerveiller. Sans se faire prier, Amber Macinnes, contrôleuse, embauchée il y a huit mois en fait la promotion. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor