Écosse : les gardiens des Highlands

On y trouve des sommets dénudés, puis une épaisse forêt sombre d’épicéas, autrefois plantée pour l’industrie du bois. Des arbres plutôt nocifs, en dessous desquels rien ne pousse. Pour que faunes et flores s’y développent, il faudrait diversifier les espèces d'arbres. C’est le but d’Allan et de ses collègues, qui en font pousser 100 000 par an dans leur pépinière. Dans chaque bac, on trouve des centaines de bouleaux, de prunelliers, qui donnent leurs premières feuilles. Rempotage, arrosage, puis replanter en pleine nature, et cela marche. Des arbres se trouvant derrière des haies de protection sont les premières graines semées il y a treize ans. L'espoir reprend. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J. Bervillé