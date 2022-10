Écosse : splendeurs d'automne

On la devine, derrière les nuages, l’île d’Arran. Ses montagnes apparaissent, ses couleurs aussi, du vert, du marron, une touche d’orange. La petite île écossaise a enfilé ses habits d’automne. Corina est Ranger sur l’île. Son métier est de veiller sur cette nature, si grandiose, et pourtant si fragile. Pour cela, elle charpente chaque route escarpée, chaque sentier venteux. Parfois le parcours est difficile, mais jamais elle ne se lasse. Ce jour-là, Georges rend visite à Jennifer Earl, l’une des dernières créatrices de kilt en Écosse. Cet habit traditionnel est un seul morceau de tissu, plié et replié. C’est une étoffe de huit mètres de long, ainsi la couturière peut l’ajuster à l’infini. À 35 ans, Jennifer est sûrement la plus jeune fabricante de kilt traditionnel d’Écosse. Mais elle ne voudrait pas devenir la dernière. Sur l’île d’Arran, à cette saison, les oies sauvages sont de passage. Elles survolent les prairies, les quelques maisons et des pierres aussi, des mastodontes plantées dans le sol il y a près de 4 000 ans, mais elles sont toujours là, malgré le vent puissant. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, R. Reverdy