Écrans : comment se protéger de la lumière bleue ?

La lumière bleue est un danger presque invisible. Du poste de téléviseur à l'ordinateur, en passant par le smartphone et la tablette numérique, tous émettent ce type de lumière. Leur utilisation est devenue néfaste pour notre santé puisque nous passons beaucoup de temps devant ces écrans. Nos yeux ne savent pas filtrer la lumière bleue en aussi grande quantité. Alors, comment s'en protéger ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.