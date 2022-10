Écrivez-vous encore ?

Écrire à l’aide d’un stylo, ce geste acquis dès la maternelle serait-il en voie de disparition ? Dans une agence de publicité, le papier et le stylo ont quasiment disparu. Lors des réunions pour prendre des notes, place aux ordinateurs. Cette tendance se serait confirmée lors de la crise sanitaire. Ce n’est pas la jeune génération qui contredira. Leurs messages sont essentiellement vocaux. Et lorsqu’il s’agit d’écrire à la main, les choses se corsent parfois un peu. “Tout le monde parle maintenant par les réseaux sociaux, du coup ça ne sert pas trop. C'est plus pratique et c’est plus rapide aussi”, se confie un jeune homme. Mais, il reste encore des amoureuses de l’écriture manuscrite. Dans une papeterie, elles prennent le temps de choisir de jolis papiers et des stylos à plume. “Je garde encore le besoin d’écrire une petite carte pendant les vacances”, explique Catherine. “On écrit des choses plus profondes, qui font du bien”, rajoute Yvonne. N’oublions pas qu’écrire à la main facilite la compréhension et permet d’entretenir sa mémoire. TF1 | Reportage C. Casanova, C. Beta