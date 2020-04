EDF assure la continuité de son service

À situation exceptionnelle, dispositif de sûreté renforcée. À l'entrée de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, les barrières sont visibles au sol. Des vitres protègent les opérateurs, et tout est nettoyé six fois par jour. Sur 780 agents, la moitié est en télétravail. La centrale fonctionne avec un minimum de salariés sur le site. Toute concentration de personne doit être évitée.