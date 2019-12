Édouard Philippe défend sa réforme des retraites sur TF1

Les détails de la réforme des retraites ont été dévoilés ce mercredi. Les syndicats sont vent debout contre ce projet du gouvernement. Réagissant sur le sujet, le Premier ministre Édouard Philippe a affirmé que "certains ne veulent pas d'un régime universel" et "veulent préserver les 42 systèmes tels qu'ils existent". "C'est le cas de la CGT qui l'exprime clairement depuis le début" a-t-il ajouté par la suite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.