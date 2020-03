Édouard Philippe : "Les effets du confinement ne pourront se réaliser qu'avec le temps, il faut respecter très strictement les consignes"

Le coronavirus a causé la mort de 186 personnes ces dernières 24 heures en France. Faut-il craindre un scénario à l'italienne ? "C'est en quoi nous luttons", a répondu Édouard Philippe qui appelle à "respecter très strictement les consignes de restriction". "Les effets du confinement ne pourront se réaliser qu'avec le temps", a-t-il déclaré. Le Premier ministre s’est aussi adressé aux soignants à qui il "dit chapeau". "Nous leur devons à la fois de la reconnaissance et nous leur devons aussi les armes pour se battre". "C'est la raison pour laquelle nous nous organisons pour monter en puissance et pour être capables de faire face à cette vague, en multipliant le nombre de lits susceptibles de pouvoir accueillir des personnes en réanimation ou en soins intensifs", a-t-il affirmé. Au sujet de la pénurie de masques, "un effort de mobilisation considérable a été engagé depuis plusieurs semaines pour que la production nationale monte en puissance. Nous veillons aussi à importer des masques, ce qui a été difficile au début de la crise, puisque l’essentiel des masques sont produits en Chine et donc l’accès à la ressource a été difficile. Compte tenu de la consommation qui est absolument considérable, nous devons veiller à ce que le stock de masques constitué puisse nous permettre de tenir dans la durée", a averti le chef du gouvernement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.