Édouard Philippe : "Nous allons encore durcir les mesures de confinement"

Le conseil scientifique va rendre dans les prochaines heures leur avis sur la suite à donner au confinement. Interrogé sur l'éventualité que cette mesure soit levée d'ici une semaine, le Premier ministre a répondu que "nous allons encore durcir les mesures de confinement". Et de préciser que "nous avons décidé de durcir dès demain les sanctions contre ceux qui ne respectaient pas les règles".