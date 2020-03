Édouard Philippe : "Nous essayons de trouver domaine par domaine les solutions qui permettent d'envisager la poursuite de l'activité"

Pour venir en aide aux PME, le gouvernement veut mettre en place le "chômage partiel". Un dispositif qui permet la poursuite de la vie de l'entreprise face aux effets de l'épidémie de coronavirus. "C'est le système le plus généreux d'Europe" selon le Premier ministre. "Mercredi prochain en Conseil des ministres, nous allons présenter 24 textes sur le fondement de la loi relative à l'état d'urgence sanitaire qui a été adopté par le Parlement ce week-end" a-t-il ajouté par la suite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.