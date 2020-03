Édouard Philippe : "Nous n'allons pas autoriser la mise sur le marché de la chloroquine"

Ce lundi 23 mars, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a condamné très sèchement l'usage de la chloroquine pour le traitement du coronavirus. Pour l'institution, le médicament n'a pas fait la preuve scientifique de son efficacité. En direct sur TF1 ce soir, Édouard Philippe s'est penché sur la controverse autour de la chloroquine. "Nous n'allons pas autoriser la mise sur le marché de ce médicament", a déclaré le Premier ministre. "Le gouvernement a fait en sorte que les études cliniques et la recherche puissent s'engager très rapidement sur l'hypothèse formulée par le professeur Didier Raoult", a-t-il ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.