Édouard Philippe : "Nous voulons réformer profondément le système de retraite pour le rendre plus juste, solide et transparent"

Que dire aux mouvements sociaux prévus ce mois de septembre et en début octobre contre la réforme des retraites ? À quel âge les Français pourront-ils réellement prendre leur retraite de plein droit ? Qu'en est-il de l'âge pivot et de la fin des régimes spéciaux ? Quand cette réforme produira-t-elle ses pleins effets ? Autant de questions auxquelles Édouard Philippe a répondu sur notre plateau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.