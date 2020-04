Édouard Philippe répond à nos questions

Après 17 jours de confinement, nous sommes peut-être à un tournant de la crise sanitaire du coronavirus. Mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe a parlé de déconfinement. Les Français s'interrogent sur le sujet. Comment allons sortir du confinement ? Dans quelles conditions vivrons-nous après ? Porterons-nous bientôt tous des masques ? Combien d'entre nous devront être testés ? Autant de questions abordées par le chef du gouvernement et sur lesquelles des spécialistes de la santé sont intervenus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.