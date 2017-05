Edouard Philippe : "Il y a un très grand nombre de chômeurs, on ne peut pas ne rien faire"  

ACTER - Thème central de la campagne d’Emmanuel Macron, le code du travail sera bel et bien le chantier prioritaire pour Edouard Philippe. Il rappelle qu’il y a beaucoup de chômage en France et qu’il faut œuvrer pour lutter contre cela. Edouard Philippe indique surtout que le code du travail "ne protège pas beaucoup les salariés" et que le fait d’agir par ordonnance n’est pas un "refus de discussion". Enfin, sur son futur gouvernement, il y a encore des discussions.