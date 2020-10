Éducation : comment parler de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine aux enfants ?

L'attentat de Conflans-Sainte-Honorine s'étant produit à la veille des vacances, les parents se trouvent en première ligne. Beaucoup sont assaillis de questions et ne trouvent pas toujours les mots. Il faut bien sûr adapter le discours à l'âge, pas trop de détails avant l'adolescence. Ce drame peut être aussi l'occasion de nouer un dialogue à la maison. À Lisieux (Calvados) par exemple, David a décidé de parler ouvertement de l'assassinat de Samuel Paty avec ses enfants de six et neuf ans. Selon Ariane Calvo, psychologue clinicienne et psychothérapeute, il est crucial d'aborder le sujet. En effet, cette professionnelle estime qu'"on ne laisse pas un événement aussi tragique, qui peut concerner aussi directement les enfants et les impacter durablement sans poser de mots dessus". Elle a également expliqué que "ce qui peut choquer le plus c'est qu'il (Samuel Paty) a été décapité". "C'est un acte tellement violent qu'il fait appel à une symbolisation mentale, donc la mise en images de cet acte-là". Et "c'est cette mise en images qui peut devenir obsessionnelle". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.