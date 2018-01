Éducation : quand les lycéens transmettent leurs savoirs à des écoliers

C'est une question que se posent tous les enseignants, mais aussi les parents d'élèves. Comment donner aux enfants le goût d'apprendre et retenir leur attention ? Comment leur faire aimer la physique ou encore la chimie ? Une expérience très originale est actuellement menée à Carquefou, près de Nantes. Elle repose sur le principe d'échange entre écoliers et lycéens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.