Éducation nationale : le niveau de lecture des écoliers français dégringole

Depuis 2001, l'étude internationale Pirls évalue les compétences en lecture et compréhension des écoliers de cinquante pays et donne un classement. Dans sa dernière enquête publiée ce mardi 5 décembre 2017, la France pointe à la trente-quatrième position. Plus préoccupant encore, le niveau décline inexorablement depuis près de vingt ans.