Éducation : le recrutement d'un proviseur "sécurité" fait débat

Comment garantir la sécurité des enseignants et des élèves à l'école ? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'est montré favorable à la présence de policiers au sein même des établissements scolaires dans certains cas. Dans un lycée de Stains, un gendarme en détachement a été nommé proviseur adjoint. Les professeurs ne décolèrent pas et seront en grève à partir de mardi 6 novembre pour dénoncer une situation intenable. Ils réclament également des remplaçants et encore plus de surveillants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.