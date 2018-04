Education : stage de terrain pour les polytechniciens

Pendant plusieurs mois, dans le cadre leur stage en première année, les élèves de la prestigieuse école de polytechnique ont quitté leur campus et leurs équations pour servir de tuteurs aux élèves issus de quartiers populaires. C'est pour eux une manière très concrète de promouvoir l'échange et la mixité sociale. Ces stages citoyens obligatoires faisaient partie de leur cursus. Ils avaient le choix entre l'armée ou un organisme civil, dans l'objectif de créer une rupture et de développer des compétences relationnelles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.