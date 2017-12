Effets spéciaux et animation : le savoir-faire français brille à l'étranger

En 1976, un certain George Lucas, un jeune réalisateur de trente-deux ans, a décidé de filmer des maquettes devant un fond bleu pour reproduire une bataille spatiale. Quarante et un ans plus tard, Star Wars est une référence en matière d'effets spéciaux. Le huitième épisode de la saga sort ce mercredi 13 décembre 2017 sur les écrans. De nombreux ingénieurs français ont participé à la saga Star Wars. Nos équipes ont rencontré de jeunes talents dans une école réputée à Montpellier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.