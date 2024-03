Effondrement à Toulouse : un nouvel immeuble évacué

Des barrières de sécurité sont installées en urgence et les passants sont invités à quitter le périmètre, car un immeuble à colombages menace de s'effondrer. Hier soir, peu après 23h, les pompiers demandent aux occupants de quitter les lieux, après l'apparition d'une fissure inquiétante. Le bâtiment de trois étages est situé au numéro un de la rue des Puits-Clos, dans le même bloc d'immeubles que le 4 rue Saint-Rome qui s'est écroulé hier matin. De larges fissures sont visibles sur toute la façade et à l'intérieur. Ce soir, après de nouvelles expertises, les immeubles à proximité sont eux aussi évacués par précaution. Au total, une cinquantaine de personnes sont concernées et plusieurs commerçants. Les habitants de la rue Saint-Rome, évacués hier matin, peuvent désormais regagner leur logement. Une partie de la rue est ce soir rouverte à la circulation. TF1 | Reportage E. Assalit, M. Larradet