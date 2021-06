Effondrement de deux immeubles à Bordeaux : comment expliquer ce drame ?

Scène surréaliste en plein centre de Bordeaux. Deux immeubles de deux étages se sont effondrées. Dès le lever du jour, le danger qui menace les bâtiments voisins. À sept heures du matin, les pompiers décident d'évacuer. Un autre immeuble est devenu menaçant. Fragilisé par la chute des deux premiers, celui-ci a la façade fissurée. Les voisins des immeubles effondrés doivent quitter leur domicile pendant une durée indéterminée. Parmi eux, Alice, une infirmière qui rentre tout juste du travail. "Il n'y a pas de délai. Ils m'ont dit d'appeler à huit heures pour voir les relogements", confie-t-elle. Une autre voisine a filmé la scène et n'en revient pas. "Ça fait un énorme bruit et en fait, c'est surtout les cris qui nous ont réveillés, les cris des gens. Il y a beaucoup de gens qui criaient dans la rue... C'était très difficile, c'était très flippant. Moi j'avais très peur que l'immeuble, notre immeuble s'effondre", raconte Olympe Larue. La jeune femme aussi va devoir partir pour une durée indéterminée. C'est aussi le cas des occupants de dix immeubles. "Je me dis, à tout moment, ça peut être le mien qui va faire pareil. Il y a tout ma vie dans l'appart", confie un jeune homme.