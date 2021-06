Effondrement de deux immeubles à Bordeaux : les questions qui se posent

Comment deux immeubles qui n'étaient pas considérés dangereux ont-ils pu s'écrouler soudainement dans le centre historique de Bordeaux ? C'est le premier, en travaux, qui aurait entraîné la chute du second où se trouvaient neuf personnes. La scène est restée figée aujourd'hui pour les besoins de l'enquête. Autour des décombres, des riverains évacués quelques heures après l'effondrement. Beaucoup se sont fait une raison, ils devront être patients avant de pouvoir accéder à leurs logements. Déjà, la semaine dernière, deux autres bâtiments s'étaient effondrés dans le quartier voisin de Saint-Michel. Les habitants avaient été évacués quelques jours avant. Dans le centre-ville de Bordeaux, près de 5% des immeubles sont jugés à risque, soit 7 000 logements. Un immeuble délabré a été racheté en 2019. Depuis, la structure a été sécurisé. Mais certains propriétaires sont parfois peu scrupuleux. En effet, ils continuent de louer alors que leurs biens ne sont pas entretenus. Il y en a qui sont négligents et d'autres qui n'ont pas les moyens de faire des travaux. La mairie de Bordeaux va donc faire un audit dans les immeubles de la ville afin d'y desceller tout signe de vétusté et éviter qu'un tel scénario se reproduise.