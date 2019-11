Effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn : ils ont tenté de sauver les victimes

L'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn a provoqué un choc dans cette commune et a aussi mis en lumière le courage des habitants qui se sont portés au secours des victimes. Au moment du drame, un couple de riverains a été réveillé par une amie paniquée. Ils se sont rendus immédiatement sur la berge du Tarn. Ils reviennent sur les faits devant nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.