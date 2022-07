Effondrement d'un glacier en Italie : le drame de Marmolada était-il prévisible ?

Il s’appelait Paolo, Filippo, Erica et Davide. Ils étaient sur le glacier, dimanche, à 3 000 mètres d’altitude, lorsque le pan de glace a cédé. Un éboulement à 300 km/h. Avec eux, sont morts trois autres alpinistes. Et 14 autres sont toujours portés disparus. Les yeux rivés sur le glacier, eux, n’en reviennent toujours pas. Mais une partie du glacier menace encore de s’effondrer. Les recherches se font donc à distance avec des drones et des hélicoptères équipés pour repérer les signaux des téléphones portables. Il est trop risqué de s’aventurer sur la zone. Mais le premier travail des enquêteurs est de savoir qui se trouvaient là-haut. Il n’y a aucun registre, juste des voitures garées au départ des chemins, car le Marmolada ne nécessitait pas de niveau d’alpinisme particulier. Ce week-end, les températures ont battu des records, jusqu’à 10 degrés en haut du glacier, 3 degrés de plus que d’ordinaire. Pour les autorités, il était impossible d’anticiper le drame. Pourtant, des bâches isolantes viennent d’être installées pour ralentir la fonte des neiges, comme un geste désespéré. T F1 | Reportage F. de Juvigny, B. Rey, D. Pirès