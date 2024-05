Effondrement, fissure : les balcons sous surveillance

La vue sur les toits et les 20 m² de balcons ont séduit Jean Collignon, propriétaire et président du conseil syndical de copropriété, il y a dix ans. Pourtant, aujourd'hui, il ne s'y rend quasiment plus. "Le béton et la peinture sont partis. Là, je fais plus attention au quotidien. Une seule personne reste sur le balcon quoi.", dit-il. À Nancy, en plein centre-ville, dans ces quatre tours, 640 balcons sont presque tous en mauvais état. Il y a cinq ans, un habitant donne l'alerte, son balcon s'est affaissé. La copropriété a pris les choses en main et a appelé Jean-Philippe Donzé, architecte du "Cabinet Mil Lieux". Il faut creuser à l'intérieur du béton pour prendre les mesures. Sur chaque balcon, le même constat. "C'est ce qu'on appelle typiquement une malfaçon quoi.", s'exprime-t-il. À 500 kilomètres de là, près de Caen, Dominique Mardoc, bailleur social, prend les devants. Il fait contrôler l'intégralité de son parc immobilier, plus de 300 balcons. Une démarche préventive assez rare en France, car le contrôle des balcons n'est pas obligatoire, et les défauts souvent non visibles à l'œil nu. Sur place, pas besoin d'aller creuser dans les balcons, un radar ausculte les bétons et vérifient la présence des aciers. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Assalit, S. Iorgulescu, H. Lévêque