Effondrements : 4 000 ponts sous surveillance

C'est la fin des travaux, après onze mois de fermeture. La reconstruction du pont, qui relie Arles à Toulouse, a mobilisé jusqu'à 60 ouvriers, et a coûté douze millions d'euros au département de la Dordogne. Une fierté pour son concepteur. La France rénove près de 1 000 ponts, chaque année. C'est un rythme soutenu, mais insuffisant, selon l'ingénieur Jean-François Ribes, du groupe NGE. Il y a plus de 200 000 ponts en France. Beaucoup comme celui à Viterbe, dans le Tarn, doivent être fermés, car ils arrivent en fin de vie. D'après plusieurs rapports publiés ces dernières années, 35 000 ponts en France sont structurellement dégradés, et parmi eux, au moins 4 000, auraient besoin de travaux de réparation urgents. La catastrophe de Mirepoix-sur-Tarn, en 2019, fait figure d'avertissement. L'effondrement du pont suspendu avait tué deux personnes. Afin d'aider les communes à rénover leurs ouvrages en fin de vie, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 55 millions d'euros. Mais il faudrait trois fois plus, chaque année, selon les experts, pour entretenir tous les ponts. Afin de prévenir tout danger, les grandes villes ont trouvé une solution, les ponts connectés. TF1 | Reportage B. Christal, A. Charles-Messance